Landunvez

Récital de piano

Chapelle de Kersaint en Landunvez Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04 21:15:00

Date(s) :

2026-08-04

Animé par une recherche constante d’intégrité artistique et de sincérité dans l’interprétation, Martin Jaspard (né en 2005) est un musicien polyvalent pianiste, il s’intéresse également à la composition et à la direction d’orchestre. Il obtient le Premier Prix au Concours international Johannes Brahms de piano à Detmold en septembre 2024, ainsi que d’autres récompenses dans divers autres concours internationaux (Concours Nice Côte d’Azur, Concours Santa Cecilia à Porto…)

Martin Jaspard interprétera

Première partie

Bach/Brahms: Chaconne arrangée pour la main gauche

Webern: Variations op27

Bach: Prélude et fugue Sol Majeur Deuxième livre BWV884

Beethoven: Sonate n5 en Do mineur op10 n1

Deuxième partie

Chopin: 4 ballades .

Chapelle de Kersaint en Landunvez Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 67 62 86 43

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English : Récital de piano

L’événement Récital de piano Landunvez a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE