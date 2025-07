RÉCITAL DE PIANO L’ART SECRET DES COMPOSITRICES Nébian

Nébian Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Ce récital commenté de Stéphanie Elbaz met en lumière le parcours hors du commun de femmes créatrices dont les œuvres, longtemps éclipsées, témoignent d’un immense souffle artistique.

Au XIXe siècle, dans une Europe où la musique est art sectaire et masculin, composer pour une femme relève de l’audace. Ces femmes ont créé à contre-courant, souvent dans le silence des salons privés, parfois sous pseudonyme, et toujours en dépit des conventions.

Ce concert leur donne voix, à travers leur musique mais aussi leur histoire. Un voyage sensible dans l’univers de celles qui ont su, malgré tout, écrire la liberté en notes et en silence. .

Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 99 03 domainedelatour34800@gmail.com

This commented recital by Stéphanie Elbaz sheds light on the extraordinary careers of women creators whose works, long overshadowed, bear witness to an immense artistic inspiration.

Dieses kommentierte Rezital von Stéphanie Elbaz beleuchtet den außergewöhnlichen Werdegang kreativer Frauen, deren Werke lange Zeit im Schatten standen und von einem enormen künstlerischen Atem zeugen.

Questo recital, commentato da Stéphanie Elbaz, fa luce sulla straordinaria carriera di donne creatrici le cui opere, a lungo oscurate, testimoniano un’immensa ispirazione artistica.

Este recital, comentado por Stéphanie Elbaz, arroja luz sobre la extraordinaria trayectoria de creadoras cuyas obras, durante mucho tiempo eclipsadas, dan testimonio de una inmensa inspiración artística.

