Récital de Piano Espace Art Points de Vue Lauzerte

Récital de Piano

Espace Art Points de Vue 6 rue de la barbacane Lauzerte Tarn-et-Garonne

Début : Samedi 2025-09-20 21:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

L’association Art Point de Vue a le plaisir d’accueillir Pascal Lerebours, pianiste et compositeur, pour un concert exceptionnel.

Espace Art Points de Vue 6 rue de la barbacane Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 32 25 59

English :

The association Art Point de Vue is delighted to welcome Pascal Lerebours, pianist and composer, for an exceptional concert.

German :

Der Verein Art Point de Vue freut sich, den Pianisten und Komponisten Pascal Lerebours für ein außergewöhnliches Konzert begrüßen zu dürfen.

Italiano :

L’associazione Art Point de Vue è lieta di accogliere Pascal Lerebours, pianista e compositore, per un concerto eccezionale.

Espanol :

La asociación Art Point de Vue se complace en recibir a Pascal Lerebours, pianista y compositor, para un concierto excepcional.

