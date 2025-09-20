Récital de Piano Espace Art Points de Vue Lauzerte
Récital de Piano Espace Art Points de Vue Lauzerte samedi 20 septembre 2025.
Récital de Piano
Espace Art Points de Vue 6 rue de la barbacane Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20 21:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
L’association Art Point de Vue a le plaisir d’accueillir Pascal Lerebours, pianiste et compositeur, pour un concert exceptionnel.
Espace Art Points de Vue 6 rue de la barbacane Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 32 25 59
English :
The association Art Point de Vue is delighted to welcome Pascal Lerebours, pianist and composer, for an exceptional concert.
German :
Der Verein Art Point de Vue freut sich, den Pianisten und Komponisten Pascal Lerebours für ein außergewöhnliches Konzert begrüßen zu dürfen.
Italiano :
L’associazione Art Point de Vue è lieta di accogliere Pascal Lerebours, pianista e compositore, per un concerto eccezionale.
Espanol :
La asociación Art Point de Vue se complace en recibir a Pascal Lerebours, pianista y compositor, para un concierto excepcional.
