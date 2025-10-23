Récital de piano & Mélodies pour voix et piano Ferme de Villefavard Villefavard

Récital de piano & Mélodies pour voix et piano Ferme de Villefavard Villefavard jeudi 23 octobre 2025.

Récital de piano & Mélodies pour voix et piano

Ferme de Villefavard 2 Impasse de la Curé et de l’Église Villefavard Haute-Vienne

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Considéré comme l’un des pianistes français les plus prometteurs de la jeune génération, Martin Jaspard nous fera découvrir son talent et la beauté d’œuvres du répertoire pour piano, de Robert Schumann à Béla Bartok. Rejoint par la soprane Marie Theoleyre, co-directrice artistique de l’ensemble La Palatine, ils nous feront découvrir des merveilles du répertoire de mélodies françaises. .

Ferme de Villefavard 2 Impasse de la Curé et de l’Église Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Récital de piano & Mélodies pour voix et piano

German : Récital de piano & Mélodies pour voix et piano

Italiano :

Espanol : Récital de piano & Mélodies pour voix et piano

L’événement Récital de piano & Mélodies pour voix et piano Villefavard a été mis à jour le 2025-08-06 par SPL Terres de Limousin