Récital de piano

Maison pour tous Nousty Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Avec Romain Lassalle. Mendelssohn, Liszt, Scriabine, Brahms. Réservation possible ou billetterie sur place. .

Maison pour tous Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 10 87 23

English : Récital de piano

German : Récital de piano

Italiano :

Espanol : Récital de piano

L’événement Récital de piano Nousty a été mis à jour le 2025-11-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran