Récital de Piano Olivier Laville Centre culturel du Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 27 septembre 2025.

Centre culturel du Grandvaux 8 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

2025-09-27

Samedi 27 septembre 20h00 au Centre Culturel du Grandvaux

RÉCITAL DE PIANO OLIVIER LAVILLE, Préludes de Claude DEBUSSY, Balades de Johannes BRAHMS

Diplômé des Musikhochschule de Freiburg, Köln ainsi que du CNSM de Paris, Olivier Laville s’est formé auprès de musiciens comme Eric Le Sage et Claus Kanngiesser. Né en 1988, Olivier mène une activité de concertiste en soliste, avec orchestre, mais aussi en musique de chambre. Il est l’invité de nombreux festivals en France, Allemagne, Belgique et Suisse dans des formations allant du piano solo au quintette avec quatuor à cordes. Passionné de musique française, son dernier disque est paru au label Chanteloup Musique, et est consacré à la musique de Charles Bordes en duo avec le pianiste François-René Duchâble. Olivier est titulaire du Certificat d’Aptitude à l’enseignement (CA) et enseigne le piano à l’Institut Jaques Dalcroze de Genève.

Participation libre et consciente. .

Centre culturel du Grandvaux 8 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 64 97 centreculturel@lagrandvalliere.fr

