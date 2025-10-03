Récital de piano par Alma Ambrosi Santamaria Espace la Verchère Charnay-lès-Mâcon

Récital de piano par Alma Ambrosi Santamaria

Espace la Verchère 350 Chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

2026-04-19 17:00:00

2026-04-19 18:30:00

2026-04-19

Originaire de Corse, Alma Ambrosi-Santamaria débute l’étude du piano à l’âge de 4 ans dans la classe de son père au Conservatoire d’Antibes. Elle y obtient une médaille d’or en 2016, alors qu’elle étudie parallèlement à Zürich, en Suisse. La suite de son apprentissage pianistique la conduit à Aix-en-Provence, puis en Italie et de nouveau en Suisse pour ses études supérieures. Durant sa formation, elle travaille en masterclass avec de grands maîtres comme Benedetto Lupo, François-Frédéric Guy, Lilya Zilberstein, Elisabeth Leonskaja ou encore le Trio Wanderer.

Invitée par Jean-François Basteau après qu’il l’a entendue en concert à Antibes, elle nous fait aujourd’hui voyager à travers les différentes époques de la musique française, de François Couperin à Olivier Messiaen, en passant par Maurice Ravel ou encore Erik Satie. .

Espace la Verchère 350 Chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

