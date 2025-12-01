Récital de piano par Hélène Fouquart Place Littré Avranches

Récital de piano par Hélène Fouquart

Place Littré Hôtel de ville Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Pour Noël, en avant-première de la sortie de son premier disque et du lancement du tout nouveau label avranchinais Sirène Records, la Maison de la Sirène invite Hélène Fouquart dans la programmation du merveilleux Noël.

PROGRAMME

– J.S. Bach Partita n° 2 In C Minor, BWV 826.

– R. Schumann Davidsbündlertänze Opus 6.

Titulaire de deux Masters en piano et en musique de chambre du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), Hélène Fouquart a poursuivi son parcours d’excellence au sein du prestigieux cursus de Diplôme d’Artiste Interprète de ladite institution, dont elle est sortie diplômée avec les plus grands honneurs. Lauréate de la Fondation Royaumont et soutenue par les Fondations Meyer, Or du Rhin, Adami et Banque Populaire, elle se produit en récital et en musique de chambre sur les grandes scènes françaises ainsi qu’à l’étranger. .

Place Littré Hôtel de ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40 evenementiel@avranches.fr

English : Récital de piano par Hélène Fouquart

L’événement Récital de piano par Hélène Fouquart Avranches a été mis à jour le 2025-12-08 par OT MSM Normandie BIT Genêts