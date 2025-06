Récital de piano par Ilan Zajtmann Seuilly 11 octobre 2025 11:00

Indre-et-Loire

Récital de piano par Ilan Zajtmann Route du Coudray Seuilly Indre-et-Loire

2025-10-11 11:00:00

Pour cette escale en pays Chinonais, Ilan Zajtmann a choisi un programme mêlant les œuvres de Beethoven, Chopin et Liszt. Né à Lyon en 2001, Ilan Zajtmann a étudié le piano avec son père dès l'âge de 3 ans. En 2020, il est admis en master de piano à la prestigieuse université Yale

Route du Coudray

Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 03 72 infos@musiques-et-patrimoine.com

English :

For this stopover in the Chinon region, Ilan Zajtmann has chosen a program combining works by Beethoven, Chopin and Liszt. Born in Lyon in 2001, Ilan Zajtmann studied piano with his father from the age of 3. In 2020, he was admitted to the Master of Piano program at the prestigious Yale University

German :

Für diesen Zwischenstopp in der Region Chinon hat Ilan Zajtmann ein Programm mit Werken von Beethoven, Chopin und Liszt ausgewählt. Ilan Zajtmann wurde 2001 in Lyon geboren und lernte bereits im Alter von drei Jahren Klavier bei seinem Vater. Im Jahr 2020 wurde er zum Masterstudiengang Klavier an der renommierten Yale University zugelassen

Italiano :

Per questa tappa nella regione di Chinon, Ilan Zajtmann ha scelto un programma con opere di Beethoven, Chopin e Liszt. Nato a Lione nel 2001, Ilan Zajtmann ha studiato pianoforte con suo padre dall'età di 3 anni. Nel 2020 è stato ammesso a un master in pianoforte presso la prestigiosa Università di Yale

Espanol :

Para esta escala en la región de Chinon, Ilan Zajtmann ha elegido un programa con obras de Beethoven, Chopin y Liszt. Nacido en Lyon en 2001, Ilan Zajtmann estudió piano con su padre desde los 3 años. En 2020, fue aceptado para cursar un máster en piano en la prestigiosa Universidad de Yale

