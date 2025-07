Recital de Piano par Laurent Penalva Temple de Montbuzat Araules

Recital de Piano par Laurent Penalva Temple de Montbuzat Araules vendredi 1 août 2025.

Temple de Montbuzat Montbuzat Araules Haute-Loire

Début : 2025-08-01 20:00:00

fin : 2025-08-01 22:00:00

2025-08-01

Laurent Penalva Un habitué des grandes salles… et des concerts intimistes vient à Montbuzat le vendredi 1er août à 20h pour un récital exceptionnel au piano qui mettra à l’honneur tous les grands compositeurs de musique classique dans un lieu inédit.

Temple de Montbuzat Montbuzat Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 61 32 mairie.araules@orange.fr

English :

Laurent Penalva: A regular at major venues? and intimate concerts? comes to Montbuzat on Friday August 1st at 8pm for an exceptional piano recital featuring all the great composers of classical music in a unique setting.

German :

Laurent Penalva: Ein Stammgast der großen Säle? und der intimen Konzerte kommt am Freitag, den 1. August um 20 Uhr nach Montbuzat für ein außergewöhnliches Klavierkonzert, bei dem alle großen Komponisten der klassischen Musik an einem ganz neuen Ort geehrt werden.

Italiano :

Laurent Penalva: un habitué delle grandi sale da concerto e dei concerti più intimi, si presenta a Montbuzat venerdì 1 agosto alle 20.00 per un recital pianistico d’eccezione che presenta tutti i grandi compositori di musica classica in un contesto unico.

Espanol :

Laurent Penalva: habitual de las grandes salas y de los conciertos íntimos, llega a Montbuzat el viernes 1 de agosto, a las 20:00 h, para ofrecer un recital de piano excepcional, con todos los grandes compositores de la música clásica en un marco único.

