Récital de Piano par Wojciech Waleczek Liszt meets the Queen Salle Aquitaine Hagetmau

Récital de Piano par Wojciech Waleczek Liszt meets the Queen

Salle Aquitaine 274 Rue Carnot Hagetmau Landes

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Pianiste reconnu, musicien de chambre et soliste, Wojciech Waleczek, vous invite à un récital mêlant la grandeur de Franz Liszt et l’iconicité de la musique de Queen !

Entrée libre.

Pianiste reconnu, Wojciech Waleczek mène une carrière de récitaliste, musicien de chambre et soliste avec des orchestres du monde entier. Artiste pédagogue, il n’hésite pas à sortir des sentiers battus, en proposant à Hagetmau, un programme mêlant la grandeur de Franz Liszt et l’iconicité de la musique de Queen !

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Salle Aquitaine 274 Rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 77 77

English :

Renowned pianist, chamber musician and soloist, Wojciech Waleczek, invites you to a recital combining the grandeur of Franz Liszt and the iconicity of Queen’s music!

Free admission.

