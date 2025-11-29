Récital de Piano par Wojciech Waleczek Liszt meets the Queen Salle Aquitaine Hagetmau
Récital de Piano par Wojciech Waleczek Liszt meets the Queen Salle Aquitaine Hagetmau dimanche 21 décembre 2025.
Salle Aquitaine 274 Rue Carnot Hagetmau Landes
Pianiste reconnu, Wojciech Waleczek mène une carrière de récitaliste, musicien de chambre et soliste avec des orchestres du monde entier. Artiste pédagogue, il n’hésite pas à sortir des sentiers battus, en proposant à Hagetmau, un programme mêlant la grandeur de Franz Liszt et l’iconicité de la musique de Queen !
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
English :
Renowned pianist, chamber musician and soloist, Wojciech Waleczek, invites you to a recital combining the grandeur of Franz Liszt and the iconicity of Queen’s music!
Free admission.
