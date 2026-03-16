Récital de piano Poulaines
Récital de piano Poulaines dimanche 20 septembre 2026.
Récital de piano
Le Château Poulaines Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Concert récital de piano exceptionnel autour de Chopin, pour la première fois dans les Communs Brettes du Domaine de Poulaines !
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et de l’année Georges Sand, un concert gratuit est proposé le dimanche 20 septembre après-midi.
Ce récital marquera le premier concert organisé dans la salle du Vicomte du Commun des Brettes récemment restaurée.
Le programme mettra à l’honneur Frédéric Chopin, interprété par un jeune pianiste issu de l’Académie des Jeunes Talents du Nohant Festival Chopin.
Ce concert s’inscrit dans la programmation Nohant Festival Chopin Hors les murs , qui fait rayonner la musique de Chopin sur le territoire. .
Le Château Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 01 15 23 jardins@poulaines.com
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English :
Come and enjoy an exceptional evening at the Domaine de Poulaines on Saturday, August 24th!
L’événement Récital de piano Poulaines a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Chabris Pays de Bazelle