Récital de piano

Le Château Poulaines Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Concert récital de piano exceptionnel autour de Chopin, pour la première fois dans les Communs Brettes du Domaine de Poulaines !

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et de l’année Georges Sand, un concert gratuit est proposé le dimanche 20 septembre après-midi.

Ce récital marquera le premier concert organisé dans la salle du Vicomte du Commun des Brettes récemment restaurée.

Le programme mettra à l’honneur Frédéric Chopin, interprété par un jeune pianiste issu de l’Académie des Jeunes Talents du Nohant Festival Chopin.

Ce concert s’inscrit dans la programmation Nohant Festival Chopin Hors les murs , qui fait rayonner la musique de Chopin sur le territoire. .

Le Château Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 01 15 23 jardins@poulaines.com

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English :

Come and enjoy an exceptional evening at the Domaine de Poulaines on Saturday, August 24th!

L’événement Récital de piano Poulaines a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Chabris Pays de Bazelle