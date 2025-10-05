Récital de Piano : Ravel – Poulenc – Villa-Lobos – Erkki-Sven – Tüür – Alan-Nihil église St Philippe du Roule Paris
Récital de Piano : Ravel – Poulenc – Villa-Lobos – Erkki-Sven – Tüür – Alan-Nihil église St Philippe du Roule Paris dimanche 5 octobre 2025.
Récital de Piano
Programme de Superbes Œuvres Rares en Concert de Ravel – Poulenc – Villa-Lobos – Erkki-Sven – Tüür – Alan-Nihil
Ce même programme à été donné en Concert Privé pour l’état Estonien le Concert le 17 Septembre dernier à Tallinn Capitale de l’ Estonie.
par le pianiste Franco-Brésilien Samuel BEZERRA
– Issu de l’École Normale Cortot & de l’Académie Estonienne de musique
– A participé à de nombreux concours, concerts et master classes dans différents pays
– Ce qui a façonné son style unique, qui captive le public partout où il se produit
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Le dimanche 05 octobre 2025
de 16h00 à 17h00
payant
Public jeunes et adultes.
église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris