Récital de Piano : Ravel – Poulenc – Villa-Lobos – Erkki-Sven – Tüür – Alan-Nihil église St Philippe du Roule Paris

Récital de Piano

Programme de Superbes Œuvres Rares en Concert de Ravel – Poulenc – Villa-Lobos – Erkki-Sven – Tüür – Alan-Nihil

Ce même programme à été donné en Concert Privé pour l’état Estonien le Concert le 17 Septembre dernier à Tallinn Capitale de l’ Estonie.

par le pianiste Franco-Brésilien Samuel BEZERRA

– Issu de l’École Normale Cortot & de l’Académie Estonienne de musique

– A participé à de nombreux concours, concerts et master classes dans différents pays

– Ce qui a façonné son style unique, qui captive le public partout où il se produit

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Le dimanche 05 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

Public jeunes et adultes.

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris