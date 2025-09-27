Récital de piano Rébecca Chaillot Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Récital de piano Rébecca Chaillot Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle samedi 27 septembre 2025.

Récital de piano Rébecca Chaillot

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – – EUR

Libre participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Rébecca Chaillot dans les Variations Goldberg de JS Bach

.

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

English :

Rébecca Chaillot in JS Bach’s Goldberg Variations

German :

Rébecca Chaillot in den Goldberg-Variationen von JS Bach

Italiano :

Rébecca Chaillot nelle Variazioni Goldberg di JS Bach

Espanol :

Rébecca Chaillot en las Variaciones Goldberg de JS Bach

L’événement Récital de piano Rébecca Chaillot Colonzelle a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes