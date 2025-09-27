Récital de piano Rébecca Chaillot Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
Récital de piano Rébecca Chaillot Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle samedi 27 septembre 2025.
Récital de piano Rébecca Chaillot
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme
Tarif : – – EUR
Libre participation
Rébecca Chaillot dans les Variations Goldberg de JS Bach
English :
Rébecca Chaillot in JS Bach’s Goldberg Variations
German :
Rébecca Chaillot in den Goldberg-Variationen von JS Bach
Italiano :
Rébecca Chaillot nelle Variazioni Goldberg di JS Bach
Espanol :
Rébecca Chaillot en las Variaciones Goldberg de JS Bach
