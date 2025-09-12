Récital de Piano Résonances… Châteauroux
Récital de Piano Résonances… Châteauroux vendredi 12 septembre 2025.
Récital de Piano Résonances…
Rue Paul-Louis Courier Châteauroux Indre
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 20:30:00
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
La Chapelle des Rédemptoristes accueille François Cornu pour un récital de piano « Résonances… »
Préludes J.S. BACH, FRANCK et DEBUSSY.
Impromptus SCHUBERT et CHOPIN .
Jeux d’eau LISZT et RAVEL. 15 .
Rue Paul-Louis Courier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 9 54 44 22 87
English :
The Chapelle des Rédemptoristes welcomes François Cornu for a piano recital entitled « Résonances… »
German :
Die Chapelle des Rédemptoristes empfängt François Cornu für ein Klavierkonzert « Resonances… »
Italiano :
La Chapelle des Rédemptoristes accoglie François Cornu per un recital pianistico intitolato « Résonances… »
Espanol :
La Chapelle des Rédemptoristes acoge a François Cornu para un recital de piano titulado « Résonances… »
L’événement Récital de Piano Résonances… Châteauroux a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Châteauroux Berry Tourisme