Récital de Piano Résonances…

Châteauroux

Tarif : 15 EUR

2025-09-12 20:30:00

2025-09-12

La Chapelle des Rédemptoristes accueille François Cornu pour un récital de piano « Résonances… »

Préludes J.S. BACH, FRANCK et DEBUSSY.

Impromptus SCHUBERT et CHOPIN .

Jeux d’eau LISZT et RAVEL. 15 .

Rue Paul-Louis Courier Châteauroux 36000

English :

The Chapelle des Rédemptoristes welcomes François Cornu for a piano recital entitled « Résonances… »

German :

Die Chapelle des Rédemptoristes empfängt François Cornu für ein Klavierkonzert « Resonances… »

Italiano :

La Chapelle des Rédemptoristes accoglie François Cornu per un recital pianistico intitolato « Résonances… »

Espanol :

La Chapelle des Rédemptoristes acoge a François Cornu para un recital de piano titulado « Résonances… »

