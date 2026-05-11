Récital de Piano Eglise Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Récital de Piano

Eglise 11 Rue de l’Église Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20 22:10:00

Date(s) :

2026-08-20

Nocturnes de Chopin Gymnopédies de Satie Ave Maria de Schubert Cantate de Bach .

Eglise 11 Rue de l’Église Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 10 91 79 musique-et-patrimoine@orange.fr

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English : Récital de Piano

L’événement Récital de Piano Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Pays Basque