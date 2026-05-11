Récital de Piano Eglise Saint-Jean-de-Luz
Récital de Piano Eglise Saint-Jean-de-Luz jeudi 20 août 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Récital de Piano
Eglise 11 Rue de l’Église Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20 22:10:00
Date(s) :
2026-08-20
Nocturnes de Chopin Gymnopédies de Satie Ave Maria de Schubert Cantate de Bach .
Eglise 11 Rue de l’Église Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 10 91 79 musique-et-patrimoine@orange.fr
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English : Récital de Piano
L’événement Récital de Piano Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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