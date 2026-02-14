Récital de Piano : « Une soirée avec Schubert », Maison Lérina, Genève

Récital de Piano : « Une soirée avec Schubert » Jeudi 19 février, 20h00 Maison Lérina

Une belle soirée, dédiée à l’univers intime et lumineux de Franz Schubert, vous attend le jeudi 19 février, à la Maison Lérina (salle du Lac, route de Lausanne 316) dès 20h. Portes ouvertes dès 19h, avec une buvette tenue par Marmotte 333.

À travers un récital de piano commenté, découvrez sa vie, ses inspirations et bien entendu son univers musical.

La pianiste Nouchine Schopfer interprétera des pièces majeures du compositeur, accompagnée du récit passionné de Daniel Vouillamoz.

Un moment musical unique, entre concert et partage, pour tous les amoureux de musique classique ou tous ceux qui souhaitent la découvrir.

Maison Lérina Route de Lausanne 316 Genève

Concert musical commenté à Bellevue

