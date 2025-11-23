Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

RECITAL DE PIANO Villelongue-dels-Monts

RECITAL DE PIANO Villelongue-dels-Monts dimanche 23 novembre 2025.

Carrer del Migjorn Villelongue-dels-Monts Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Début : 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-11-23

2025-11-23

Un récital d’exception par Enrique Bagaria, pianiste international acclamé, entre virtuosité classique et éclats modernes, de Scarlatti à Falla.
Carrer del Migjorn Villelongue-dels-Monts 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 81 97 76 65 

English :

An exceptional recital by internationally acclaimed pianist Enrique Bagaria, featuring classical virtuosity and modern flourishes, from Scarlatti to Falla.

German :

Ein außergewöhnliches Rezital von Enrique Bagaria, einem international gefeierten Pianisten, zwischen klassischer Virtuosität und modernen Glanzlichtern, von Scarlatti bis Falla.

Italiano :

Un recital d’eccezione del pianista di fama internazionale Enrique Bagaria, con virtuosismi classici e influssi moderni, da Scarlatti a Falla.

Espanol :

Un recital excepcional del pianista de fama internacional Enrique Bagaria, con virtuosismo clásico y florituras modernas, de Scarlatti a Falla.

