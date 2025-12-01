Récital de poésie, par la classe de théâtre du Conservatoire Mozart Bibliothèque Charlotte Delbo Paris
Récital de poésie, par la classe de théâtre du Conservatoire Mozart Bibliothèque Charlotte Delbo Paris jeudi 18 décembre 2025.
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches
Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous (*)
Ce soir c’est un chœur qui va battre à l’unisson, porté par les mots des poètes qui, de la prose aux vers, vous emmènera sur le chemin de l’âme.
De Villon à Verlaine, de France ou bien d’ailleurs, laissez-vous porter.
La classe de théâtre du conservatoire de Paris Centre W. A. Mozart, nous propose pour ce dernier rendez-vous de l’année, une soirée en poésie.
(*) extrait de « Green », Paul Verlaine, Romances sans paroles, 1874
De Villon à Verlaine, laissez-vous porter…
Le jeudi 18 décembre 2025
de 19h00 à 20h00
gratuit
Inscription auprès des bibliothécaires
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-18T20:00:00+01:00
fin : 2025-12-18T21:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-18T19:00:00+02:00_2025-12-18T20:00:00+02:00
Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris
+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo