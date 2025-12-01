Récital de poésie, par la classe de théâtre du Conservatoire Mozart Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches

Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous (*)

Ce soir c’est un chœur qui va battre à l’unisson, porté par les mots des poètes qui, de la prose aux vers, vous emmènera sur le chemin de l’âme.

De Villon à Verlaine, de France ou bien d’ailleurs, laissez-vous porter.

La classe de théâtre du conservatoire de Paris Centre W. A. Mozart, nous propose pour ce dernier rendez-vous de l’année, une soirée en poésie.

(*) extrait de « Green », Paul Verlaine, Romances sans paroles, 1874

De Villon à Verlaine, laissez-vous porter…

Le jeudi 18 décembre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit

Inscription auprès des bibliothécaires

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-18T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-18T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-18T19:00:00+02:00_2025-12-18T20:00:00+02:00

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo