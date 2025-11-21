Récital de théorbe Theorbo par Gabriel Rignol Maison de la Sirène Avranches

Récital de théorbe Theorbo par Gabriel Rignol

Maison de la Sirène 5 place du Marché Avranches Manche

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21 20:45:00

2025-11-21

Ce programme retrace la vie du théorbe, avec une première partie sur son invention en Italie et Kapsberger, Castaldi et Piccinini, puis son arrivée en France avec Robert de Visée.

Johannes Hieronymus Kapsberger (Venise 1580 Rome 1651).

Libro quarto (1640) d’Intavolatura di Chitarone.

Bellerofonte Castaldi (Collegara 1580 Modena 1649).

Capricci a due stromenti (1622).

Alessandro Piccinini (Bologne 1566 Bologne 1638).

Intavolatura di Liuto et di Chitarrone, libro primo (1632).

Suite en ré et sol mineur Toccata Prima, Arpeggiata a mio modo, Passacaglia,Toccata VI, Canario & Sfessaina.

Robert De Visée (France 1650 Paris 1725).

Ms. Vaudry de Saizenay (1699) Suite en la mineur.

Jean Sebastien Bach (Eisenach 1685 Leipzig 1750).

Suites pour Violoncelle (1726) Première suite en sol majeur BWV 1007. .

Maison de la Sirène 5 place du Marché Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 46 58 64 97 maisondelasirene@gmail.com

English : Récital de théorbe Theorbo par Gabriel Rignol

