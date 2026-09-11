Récital de violon classique & pianoforte viennois, Cathédrale Saint-Fulcran, Lodève

Informations pratiques

Récital de violon classique & pianoforte viennois Dimanche 20 septembre, 17h00 Cathédrale Saint-Fulcran Hérault

Tarif : 17€. Gratuit pour les – de 16 ans. Réservation obligatoire : 06 43 51 06 37.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Assistez au récital « Mozart, Beethoven et l’Italie », interprété par Nicole Tamestit au violon et Pierre Bouyer au pianoforte viennois.

Fondée en 1994 par les deux musiciens, La Compagnie du Pianoforte réunit des formations à géométrie variable jouant sur des instruments de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, du duo jusqu’à l’orchestre.

Tarif : 17 €. Gratuit pour les moins de 16 ans.

Réservation obligatoire au 06 43 51 06 37.

Cathédrale Saint-Fulcran Place de l’Hôtel de Ville, 34700 Lodève, France Lodève 34700 Hérault Occitanie 0467440632 http://www.paroissesaintfulcran.com [{« type »: « phone », « value »: « 0643510637 »}] Cathédrale bâtie à l’emplacement de trois édifices antérieurs successifs. Clocher et nef unique du XIIIe siècle. Façade occidentale fortifiée au XIVe siècle. L’édifice a été en partie détruit en 1573, au cours des guerres de Religion. Le tympan du XIXe siècle remplace l’ancien, disparu au cours de ces guerres.

Récital violon classique & pianoforte viennois : Mozart, Beethoven et l’Italie. Avec Nicole Tamestit au violon et Pierre Bouyer au pianoforte.

©Nicole-Tamestit-et-Pierre-Bouyer