Récital de Violon Eglise Saint Bathelemy Brenat samedi 20 septembre 2025.

Récital de Violon Samedi 20 septembre, 17h00 Eglise Saint Bathelemy Puy-de-Dôme

participation au chapeau, 8 euros conseillé, gratuit pour les enfants

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00
Récital proposé par Yona Hémery
Née dans une famille de musiciens, Yona Hémery s’est passionnée pour le violon dès son plus jeune âge. Après avoir suivi ses études à Nevers, Paris, Wroclaw (Pologne) et la Haute Ecole des Arts du Rhin, elle joue régulièrement au sein de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, de l’Orchestre Lamoureux et en soliste avec le Kammerensemble Strasbourg-Kehl ainsi que dans différentes formations qu’elle dirige du violon. Elle forme aussi depuis 2020 un duo remarqué avec le guitariste Tomasz Radziszewski.
oeuvres proposées: Bach, Telemann, Paganini , Bartok

Eglise Saint Bathelemy route du Chauffour 63500 Brenat Brenat 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0603989522 https://facebook.com/brenat63 Eglise du douzième siècle fortifiée
Fresques murales Parking de covoiturage conseillé
