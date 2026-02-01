Récital de violon Eguisheim
Récital de violon
Place du château Eguisheim Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-02-14 18:00:00
Récital de violon avec Jean Sachs. Oeuvres de Bach, Paganini, Ysaye.
Place du château Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est
Violin recital with Jean Sachs. Works by Bach, Paganini, Ysaye.
