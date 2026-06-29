Récital de Violon Glenn Zuili 14 août Brides-les-Bains
Récital de Violon Glenn Zuili 14 août Brides-les-Bains vendredi 14 août 2026.
Brides-les-Bains
Récital de Violon Glenn Zuili 14 août
Eglise St Etienne Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
le 14 août à 20h30, le violoniste Glenn Zulli se produira en récital à l’Église Saint-Étienne de Brides-les-Bains.
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Eglise St Etienne Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64
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English :
On August 14 at 8:30 p.m., violinist Glenn Zulli will perform a recital at Saint-Étienne Church in Brides-les-Bains.
L’événement Récital de Violon Glenn Zuili 14 août Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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