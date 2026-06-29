Brides-les-Bains

Récital de Violon Glenn Zuili 31 juillet

Eglise St Etienne Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

le 31 juillet à 20h30, le violoniste Glenn Zulli se produira en récital à l’Église Saint-Étienne de Brides-les-Bains.

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Eglise St Etienne Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64

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English :

On July 31 at 8:30 p.m., violinist Glenn Zulli will perform a recital at the Saint-Étienne Church in Brides-les-Bains.

L’événement Récital de Violon Glenn Zuili 31 juillet Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains