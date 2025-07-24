RÉCITAL DE VIOLON NATACHA TRIADOU Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans

RÉCITAL DE VIOLON NATACHA TRIADOU

Espace Culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:30:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Natacha TRIADOU mène une carrière de concertiste et professeur, après avoir étudié dans des conservatoires Européens prestigieux ainsi qu’auprès de grands maîtres de la scène musicale internationale.

Son amour de la musique et son talent l’ont conduite à se produire lors de nombreux concerts, notamment dans le cadre de grands festivals.

De 10h à 12h vous pourrez assister à une masterclass publique de Natacha TRIADOU, auprès des élèves des classes de cordes de l’EEA ainsi que de l’orchestre dirigé par Florent BIGOT. L’occasion rêvée de se glisser dans les coulisses d’un spectacle imminent !

À 15h30 Levée de rideau ! Après une première partie où les élèves de l’EEA pourront partager la scène avec Natacha TRIADOU, place à la virtuosité. C’est en solo que la jeune violoniste va vous faire vibrer, offrant au répertoire de la musique classique, ses lettres de noblesse. .

English :

Natacha TRIADOU leads a career as a concert performer and teacher, having studied at prestigious European conservatories and with some of the great masters of the international music scene.

German :

Natacha TRIADOU verfolgt eine Karriere als Konzertsängerin und Lehrerin, nachdem sie an renommierten europäischen Konservatorien und bei großen Meistern der internationalen Musikszene studiert hat.

Italiano :

Natacha TRIADOU ha alle spalle una carriera di concertista e insegnante, avendo studiato in prestigiosi conservatori europei e con alcuni grandi maestri della scena musicale internazionale.

Espanol :

Natacha TRIADOU tiene una carrera como concertista y profesora, habiendo estudiado en prestigiosos conservatorios europeos y con algunos de los grandes maestros de la escena musical internacional.

