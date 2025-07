Récital « Deux Mezzo sinon rien » Festival F. Poulenc & Friends Espalion

Récital « Deux Mezzo sinon rien » Festival F. Poulenc & Friends

Boulevard J. Poulenc Espalion Aveyron

Début : Vendredi 2025-08-15

Venez découvrir Poulenc et d’autres compositeurs classiques incontournables !

Récital Lyrique où sera mis en valeur Poulenc mais aussi les composteurs illustres suivants Glück, Mozart, Schubert, Mendelssohn, Rossini, etc.

Avec Karine Deshayes et Delphine Haidan (Mezzo sopranos) Joseph Birnbaum (Piano) 15 .

Boulevard J. Poulenc Espalion 12500 Aveyron Occitanie

English :

Discover Poulenc and other classic composers!

German :

Erleben Sie Poulenc und andere unumgängliche klassische Komponisten!

Italiano :

Venite a scoprire Poulenc e altri importanti compositori classici!

Espanol :

Venga a descubrir a Poulenc y otros grandes compositores clásicos

