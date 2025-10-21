RÉCITAL D’OPÉRETTES Amélie-les-Bains-Palalda
Salle Jean Trescases Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-21 16:30:00
Les chanteurs lyriques de la troupe Chants de Si de La d’Amélie les Bains vous proposent de venir écouter un nouveau programme des meilleurs extraits des opérettes pétillantes de Jacques Offenbach.
English :
The lyric singers of the Chants de Si de La troupe from Amélie les Bains invite you to come and listen to a new program of the best extracts from Jacques Offenbach’s sparkling operettas.
German :
Die lyrischen Sänger der Truppe Chants de Si de La aus Amélie les Bains laden Sie ein, sich ein neues Programm mit den besten Auszügen aus den spritzigen Operetten von Jacques Offenbach anzuhören.
Italiano :
I cantanti lirici della troupe Chants de Si de La di Amélie les Bains vi invitano ad ascoltare un nuovo programma con i migliori estratti delle frizzanti operette di Jacques Offenbach.
Espanol :
Los cantantes de ópera de la compañía Chants de Si de La de Amélie les Bains le invitan a venir a escuchar un nuevo programa con los mejores extractos de las chispeantes operetas de Jacques Offenbach.
