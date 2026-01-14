RÉCITAL D’OPERETTES Amélie-les-Bains-Palalda
RÉCITAL D'OPERETTES Amélie-les-Bains-Palalda mardi 10 février 2026.
RÉCITAL D’OPERETTES
Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : 10
16:00:00
fin : 2026-02-10
2026-02-10
Les chanteurs lyriques de la troupe Chants de Si de La d'Amélie les Bains vous proposent de venir écouter leur nouveau programme 2025/2026 des meilleurs extraits d'opérettes
Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie
The lyric singers of the Chants de Si de La troupe from Amélie les Bains invite you to come and listen to their new 2025/2026 program of the best operetta excerpts
