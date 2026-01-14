RÉCITAL D’OPERETTES Amélie-les-Bains-Palalda

RÉCITAL D’OPERETTES

Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-10 16:00:00

Les chanteurs lyriques de la troupe Chants de Si de La d’Amélie les Bains vous proposent de venir écouter leur nouveau programme 2025/2026 des meilleurs extraits d’opérettes

English :

The lyric singers of the Chants de Si de La troupe from Amélie les Bains invite you to come and listen to their new 2025/2026 program of the best operetta excerpts

