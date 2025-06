Récital d’orgue avec Constance Taillard Saumur 6 juillet 2025 17:00

Maine-et-Loire

Récital d’orgue avec Constance Taillard Eglise Saint-Pierre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-07-06 17:00:00

fin : 2025-07-06 18:30:00

2025-07-06

Constance Taillard, claveciniste et organiste, est professeur de clavecin, de basse continue et de didactique au Conservatoire et à la Haute Ecole de Musique de Genève est en concert.

Lauréate du Concours Corneille et de la Fondation Safran, elle signe deux albums parus chez Château de Versailles Spectacles et Soupirs Editions qui reçoivent les éloges de la critique française. En 2022, Versailles Westminster est disque du jour sur France Musique, et Classica lui attribue 5 étoiles en relevant une gageure surmontée de main de maître avec une verve, un enthousiasme et, disons-le, une classe admirables.

Constance Taillard conçoit avec Aline Zylberajch une anthologie de pièces pour l’apprentissage du clavecin, parue aux éditions du Centre de musique baroque de Versailles.

Elle présente sur l’orgue de l’église Saint-Pierre de Saumur des œuvres de Vivaldi, Sweelinck, Bach, Buxtehude, Couperin, Bohm, et Mendelssohn.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 6 juillet 2025 le dimanche de 17h à 18h30. .

Eglise Saint-Pierre

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire adaosaumur@gmail.com

English :

Constance Taillard, harpsichordist and organist, teaches harpsichord, basso continuo and didactics at the Conservatoire and Haute Ecole de Musique de Genève.

German :

Constance Taillard, Cembalistin und Organistin, ist Professorin für Cembalo, Basso continuo und Didaktik am Konservatorium und an der Musikhochschule in Genf ist im Konzert.

Italiano :

Constance Taillard, clavicembalista e organista, insegna clavicembalo, basso continuo e didattica al Conservatorio e alla Haute Ecole de Musique de Genève.

Espanol :

Constance Taillard, clavecinista y organista, enseña clavicémbalo, bajo continuo y didáctica en el Conservatorio de Ginebra y en la Haute Ecole de Musique.

