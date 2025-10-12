Récital d’orgue Eglise Notre-Dame Bar-le-Duc

Récital d’orgue Eglise Notre-Dame Bar-le-Duc dimanche 12 octobre 2025.

Récital d’orgue

Eglise Notre-Dame 1 Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc Meuse

Récital donné au grand orgue de l’église Notre-Dame.

Organisé par l’association Bar’orgues.

Participation libre.Tout public

Eglise Notre-Dame 1 Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est barorgues@gmail.com

English :

Recital on the great organ of Notre-Dame church.

Organized by the Bar’orgues association.

Free admission.

German :

Recital auf der großen Orgel der Kirche Notre-Dame.

Organisiert von der Vereinigung Bar’orgues.

Freie Teilnahme.

Italiano :

Recital sul grande organo della chiesa di Notre-Dame.

Organizzato dall’associazione Bar’orgues.

Ingresso libero.

Espanol :

Recital en el gran órgano de la iglesia Notre-Dame.

Organizado por la asociación Bar’orgues.

Entrada gratuita.

