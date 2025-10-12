Récital d’orgue Eglise Notre-Dame Bar-le-Duc
Récital d’orgue Eglise Notre-Dame Bar-le-Duc dimanche 12 octobre 2025.
Récital d’orgue
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 16:00:00
Récital donné au grand orgue de l’église Notre-Dame.
Organisé par l’association Bar’orgues.
Participation libre.Tout public
Eglise Notre-Dame 1 Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est barorgues@gmail.com
English :
Recital on the great organ of Notre-Dame church.
Organized by the Bar’orgues association.
Free admission.
German :
Recital auf der großen Orgel der Kirche Notre-Dame.
Organisiert von der Vereinigung Bar’orgues.
Freie Teilnahme.
Italiano :
Recital sul grande organo della chiesa di Notre-Dame.
Organizzato dall’associazione Bar’orgues.
Ingresso libero.
Espanol :
Recital en el gran órgano de la iglesia Notre-Dame.
Organizado por la asociación Bar’orgues.
Entrada gratuita.
