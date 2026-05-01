RÉCITAL D’ORGUE Castelnau-d’Estrétefonds
RÉCITAL D’ORGUE Castelnau-d’Estrétefonds samedi 30 mai 2026.
Castelnau-d’Estrétefonds
RÉCITAL D’ORGUE
EGLISE SAINT-MARTIN Castelnau-d’Estrétefonds Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Une promenade musicale au fil des époques, avec un concert d’Alain Andorno, organiste.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir les sonorités majestueuses de l’orgue de l’église Saint-Martin, classé Monument historique pour sa partie instrumentale, et réalisé par Aristide Cavaillé-Coll (1857).
Entrée libre. .
EGLISE SAINT-MARTIN Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A musical stroll through the ages, with a concert by organist Alain Andorno.
L’événement RÉCITAL D’ORGUE Castelnau-d’Estrétefonds a été mis à jour le 2026-05-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE