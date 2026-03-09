Récital d’orgue

Rue de l’Eglise Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Un concert mettant à l’honneur les sonorités de l’orgue avec l’organiste Pierre Queval, entre œuvres du répertoire et improvisation.

L’organiste Pierre Queval est invité à Cernay pour un récital d’orgue à l’église Saint-Étienne. Au programme œuvres du répertoire et improvisation autour des sonorités majestueuses de l’instrument. .

Rue de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est mamaguet@wanadoo.fr

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English :

A concert featuring the sounds of the organ with organist Pierre Queval, combining repertoire and improvisation.

L’événement Récital d’orgue Cernay a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay