Récital d’orgue Cernay
Récital d’orgue Cernay dimanche 26 avril 2026.
Récital d’orgue
Rue de l’Eglise Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26 18:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Un concert mettant à l’honneur les sonorités de l’orgue avec l’organiste Pierre Queval, entre œuvres du répertoire et improvisation.
L’organiste Pierre Queval est invité à Cernay pour un récital d’orgue à l’église Saint-Étienne. Au programme œuvres du répertoire et improvisation autour des sonorités majestueuses de l’instrument. .
Rue de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est mamaguet@wanadoo.fr
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English :
A concert featuring the sounds of the organ with organist Pierre Queval, combining repertoire and improvisation.
L’événement Récital d’orgue Cernay a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay