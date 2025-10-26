Récital d’orgue Coralie Amedjkane Chinon

Récital d’orgue Coralie Amedjkane

Rue Haute Saint-Maurice Chinon Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-10-26

Les Amis des Orgues en Chinonais ont invité Coralie AMEDJKANE, issue du Conservatoire National Supérieur de Paris qui nous donnera un récital sur l’orgue Merklin de 1893, classé monument historique.

English :

Les Amis des Orgues en Chinonais have invited Coralie AMEDJKANE, a graduate of the Conservatoire National Supérieur de Paris, to give a recital on the 1893 Merklin organ, listed as a historic monument.

German :

Die Amis des Orgues en Chinonais haben folgende Gäste eingeladen: Coralie AMEDJKANE, Absolventin des Conservatoire National Supérieur de Paris, die uns ein Rezital auf der denkmalgeschützten Merklin-Orgel von 1893 geben wird.

Italiano :

Gli Amici degli Organi di Chinon hanno invitato Coralie Amedjkane, diplomata al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi, a tenere un recital sull’organo Merklin del 1893, classificato come monumento storico.

Espanol :

Los Amigos de los Órganos de Chinon han invitado a Coralie Amedjkane, diplomada del Conservatorio Nacional Superior de París, a dar un recital en el órgano Merklin de 1893, declarado monumento histórico.

