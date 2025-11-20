Récital d’orgue Daniel Roth Montbéliard
Temple Saint-Martin Montbéliard Doubs
Dans le cadre des festivités d’inauguration du Temple Saint-Martin rénové et de l’orgue après relevage, Daniel Roth, titulaire de l’église Saint-Sulpice de Paris, donne un récital d’orgue.
Date et horaire 18 avril 2026 20 heures.
Entrée gratuite dans la mesure des places disponibles, libre participation à la collecte. .
Temple Saint-Martin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 23 08 06 president@amisorgue-saintmartin.fr
