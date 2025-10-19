Récital d’orgue de Benjamin Steens Place Nationale Dole
Récital d’orgue de Benjamin Steens Place Nationale Dole dimanche 19 octobre 2025.
Récital d’orgue de Benjamin Steens
Place Nationale Collégiale Notre-Dame Dole Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 17:30:00
fin : 2025-10-19 18:30:00
Date(s) :
2025-10-19
Récital de Benjamin Steens (basilique Saint-Remi de Reims), au grand orgue Riepp de la collégiale Notre-Dame. .
Place Nationale Collégiale Notre-Dame Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 04 47 97 contact@amisorguedole.fr
English : Récital d’orgue de Benjamin Steens
German : Récital d’orgue de Benjamin Steens
Italiano :
Espanol :
L’événement Récital d’orgue de Benjamin Steens Dole a été mis à jour le 2025-09-09 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE