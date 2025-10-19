Récital d’orgue de Benjamin Steens Place Nationale Dole

Récital d'orgue de Benjamin Steens Place Nationale Dole dimanche 19 octobre 2025.

Récital d’orgue de Benjamin Steens

Place Nationale Collégiale Notre-Dame Dole Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-19 17:30:00

fin : 2025-10-19 18:30:00

2025-10-19

Récital de Benjamin Steens (basilique Saint-Remi de Reims), au grand orgue Riepp de la collégiale Notre-Dame. .

Place Nationale Collégiale Notre-Dame Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 04 47 97 contact@amisorguedole.fr

