Récital d’orgue de Noël avec Thomas Pellerin

Mamers Sarthe

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

2025-12-21

Les Amis des Orgues de Mamers vous proposent un récital de Noël enchanteur !

Thomas Pellerin, organiste de la Cathédrale d’Angers, va faire sonner l’orgue de l’église Notre-Dame de Mamers, à l’occasion des festivités de noël.

En famille ou entre amis, vous apprécierez le programme concocté par cet organiste talentueux qui jouera des pièces de Bach, Vidor, Tchaïkovski ou encore Vivaldi, mais aussi des morceaux choisis de noël.

Un vin ou chocolat chaud vous est proposé à l’issu du concert à la Salle Blottière dans les jardins du Presbytère.

L’entrée est libre. Merci pour votre soutien à cette belle initiative ! .

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 96 40 39 orguesmamers@gmail.com

English :

Les Amis des Orgues de Mamers present an enchanting Christmas recital!

German :

Die Orgelfreunde von Mamers bieten Ihnen ein bezauberndes Weihnachtskonzert!

Italiano :

Gli Amici degli Organi di Mamers vi propongono un incantevole recital natalizio!

Espanol :

Los Amigos de los Órganos de Mamers le ofrecen un encantador recital navideño

