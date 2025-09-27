Récital d’orgue des jeunes talents Jungholtz

Jungholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Récital d’orgue à Thierenbach les jeunes talents de la classe de Thierry Mechler vous donnent rendez-vous pour une soirée musicale inspirée, samedi 27 septembre à 20h. Entrée libre plateau.

Le grand orgue de la basilique de Notre-Dame de Thierenbach résonnera sous les doigts prometteurs de la nouvelle génération d’organistes ! Ce samedi 27 septembre 2025 à 20h, venez assister à un récital exceptionnel donné par les jeunes talents de la classe d’orgue de Thierry Mechler. Un moment rare et inspirant, où passion, technique et sensibilité se rencontrent dans un écrin acoustique unique.

Ce concert est bien plus qu’un simple rendez-vous musical c’est une plongée dans l’univers de l’orgue, porté par l’élan de musiciens en devenir, formés par l’un des maîtres incontestés du clavier. Qu’ils interprètent les grandes œuvres du répertoire ou explorent des pièces moins connues, chaque note jouée sera empreinte de fraîcheur et de profondeur.

L’entrée est libre, avec plateau à l’issue du concert. Une belle occasion de soutenir la jeune création musicale dans un lieu chargé d’histoire et de spiritualité. Amateurs d’orgue, mélomanes curieux ou simples amoureux des belles émotions, ne manquez pas ce rendez-vous ! .

Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 66

English :

Organ recital in Thierenbach: young talents from Thierry Mechler?s class invite you to an inspired musical evening, Saturday September 27 at 8pm. Free admission ? tray.

German :

Orgelkonzert in Thierenbach: Die jungen Talente der Klasse von Thierry Mechler laden Sie zu einem inspirierenden musikalischen Abend am Samstag, den 27. September um 20 Uhr ein. Freier Eintritt ? Tablett.

Italiano :

Recital d’organo a Thierenbach: i giovani talenti della classe di Thierry Mechler vi invitano a una serata musicale ispirata sabato 27 settembre alle 20.00. Ingresso libero.

Espanol :

Recital de órgano en Thierenbach: los jóvenes talentos de la clase de Thierry Mechler le invitan a una inspirada velada musical el sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas. Entrada gratuita en bandeja.

