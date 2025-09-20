Récital d’orgue église Notre-Dame de Grâce Loos

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Avec Aurélien Fillion, organiste.

Le programme :

Cathédrales de Louis VIERNE (1870 – 1937) extrait de la 4e Suite des Pièces de Fantaisie opus 55

Fantaisie (Andante) en Fa Majeur K616 de Wolfgang-Amadeus MOZART (1756 – 1791)

3e Fantaisie de Camille SAINT-SAËNS (1835 – 1921)

Fantaisie et fugue en sol mineur BWV 542 de Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)

église Notre-Dame de Grâce 1 place carnot 59120 Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France

Rozenn Douerin