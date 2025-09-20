Récital d’orgue église Notre-Dame de Grâce Loos
Récital d’orgue Samedi 20 septembre, 19h00 église Notre-Dame de Grâce Nord
gratuit
Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:00:00
Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:00:00
Avec Aurélien Fillion, organiste.
Le programme :
Cathédrales de Louis VIERNE (1870 – 1937) extrait de la 4e Suite des Pièces de Fantaisie opus 55
Fantaisie (Andante) en Fa Majeur K616 de Wolfgang-Amadeus MOZART (1756 – 1791)
3e Fantaisie de Camille SAINT-SAËNS (1835 – 1921)
Fantaisie et fugue en sol mineur BWV 542 de Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)
église Notre-Dame de Grâce 1 place carnot 59120 Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France
Rozenn Douerin