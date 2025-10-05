Récital d’orgue Rue de l’Église Lannion
Rue de l’Église Eglise St-Jean-du-Baly Lannion Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-05 17:30:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Les Amis de l’Orgue de Lannion présentent François-Xavier Kernin, professeur au Conservatoire Lannion/Trégor.
Au programme Bach, Mozart, Franck, Saint Saëns, Tournemire & Improvisations .
Rue de l’Église Eglise St-Jean-du-Baly Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
