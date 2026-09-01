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AGENDA · Lannion

Récital d’orgue Rue de l’Église Lannion

dimanche 27 septembre 2026 · Rue de l'Église · Lannion

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Rue de l'Église
Adresse
Eglise Saint-Jean-du-Baly
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Récital d’orgue

Rue de l’Église Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Par les Amis de l’orgue de Lannion.
Au programme : Buxtehude, Bach, Mendelssohn, Vierne.
Par Michel BOURCIER, organiste de la cathédrale de Nantes.   .

Rue de l’Église Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Récital d’orgue Lannion a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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