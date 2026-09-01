AGENDA · Lannion
Récital d’orgue Rue de l’Église Lannion
dimanche 27 septembre 2026 · Rue de l'Église · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Récital d’orgue
Rue de l’Église Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Par les Amis de l’orgue de Lannion.
Au programme : Buxtehude, Bach, Mendelssohn, Vierne.
Par Michel BOURCIER, organiste de la cathédrale de Nantes. .
Rue de l’Église Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Récital d’orgue Lannion a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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