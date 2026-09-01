Récital d’orgue Rue de l’Église Lannion

Informations pratiques

Lannion

Récital d’orgue

Rue de l’Église Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Par les Amis de l’orgue de Lannion.

Au programme : Buxtehude, Bach, Mendelssohn, Vierne.

Par Michel BOURCIER, organiste de la cathédrale de Nantes. .

Rue de l’Église Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Récital d’orgue Lannion a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose