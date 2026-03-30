Récital d’orgue Meymac
Récital d’orgue Meymac dimanche 5 avril 2026.
Récital d’orgue
Place de l’Église Meymac Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-19
Anne Guerrand vous invite au récital d’orgue en l’église Saint-Léger joie de Pâques, joie du Printemps de Bernard de Ventadour à Rameau.
Participation libre au profit du CCFD Terre Solidaire .
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
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English : Récital d’orgue
L’événement Récital d’orgue Meymac a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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