Récital d’orgue

Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-19

Anne Guerrand vous invite au récital d’orgue en l’église Saint-Léger joie de Pâques, joie du Printemps de Bernard de Ventadour à Rameau.

Participation libre au profit du CCFD Terre Solidaire .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Récital d’orgue

L’événement Récital d’orgue Meymac a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de Haute Corrèze