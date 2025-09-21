Récital d’orgue par Florence Ladmirault église saint-nazaire Saint-Nazaire

Récital d’orgue par Florence Ladmirault Dimanche 21 septembre, 16h00 église saint-nazaire Loire-Atlantique

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au coeur de l’église Saint-Nazaire, l’association des amis des orgues de Saint-Nazaire vous propose un moment d’exception avec Florence Ladmirault, brillante organiste titulaire des grands-orgues de la basilique Saint-Nicolas et de l’église Notre-Dame de Bon Port de Nantes.

église saint-nazaire église Saint-Nazaire, 44600 Saint-Nazaire 44600 Toutes-Aides Loire-Atlantique Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025