Récital d’orgue par Luc Vervisch Église de l’Immaculée Conception Elbeuf

Église de l’Immaculée Conception Place de la Liberté Elbeuf Seine-Maritime

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

L’association Les Amis des Orgues d’Elbeuf a le plaisir d’annoncer un récital exceptionnel donné par Luc Vervisch, organiste et chercheur, le dimanche 21 septembre 2025 à 17h, en l’église de l’Immaculée Conception d’Elbeuf.

À travers ce concert, Luc Vervisch invite le public à un voyage musical autour de César Franck, grand maître de l’orgue romantique français et intime des instruments d’Aristide Cavaillé-Coll. Son programme met en résonance des pages de Franck avec des œuvres des XVIIᵉ et XXᵉ siècles, dans un dialogue entre tradition et modernité, entre mystère et lumière sonore.

Programme

• Girolamo FRESCOBALDI (1583-1643) Toccata Prima (Second Livre)

• César FRANCK (1822-1890) Prélude, Fugue & Variation

• Olivier MESSIAEN (1908-1992) Alléluia serins (2ᵉ mouvement de L’Ascension)

• César FRANCK Troisième Choral en la mineur

• César FRANCK Fantaisie en do majeur (Poco Lento, Allegretto Cantando, Quasi Lento & Adagio)

• Zsolt GÁRDONYI (1946-) Mozart Changes

Entre la virtuosité baroque de Frescobaldi, la spiritualité de Franck, l’élan mystique de Messiaen et les audaces rythmiques de Gárdonyi, le récital promet une palette sonore variée et surprenante.

Un parcours singulier

Formé au Conservatoire de Rouen dans la classe de Louis Thiry, Luc Vervisch y obtient en 1989 un premier prix de fin d’études et une médaille d’or d’orgue. Il cultive depuis le plaisir de l’interprétation et de l’exploration des multiples visages de la musique d’orgue.

Parallèlement à son chemin musical, il poursuit une brillante carrière scientifique docteur en physique, professeur à l’INSA Rouen Normandie, président du Conseil scientifique d’IFP-Énergies nouvelles, chercheur invité à l’Université Stanford (Californie) et lauréat du prix Jaffé de l’Académie des Sciences. Une trajectoire qui témoigne d’un dialogue constant entre rigueur scientifique et créativité artistique.

Informations pratiques

Église de l’Immaculée Conception Elbeuf

Dimanche 21 septembre 2025 à 17h

Entrée libre / Participation aux frais .

Église de l’Immaculée Conception Place de la Liberté Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie

