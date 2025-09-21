Récital d’orgue par Marie-Laure Charron Église Notre-Dame-de-l’Assomption Bourbonne-les-Bains

Récital d’orgue par Marie-Laure Charron Dimanche 21 septembre, 15h30 Église Notre-Dame-de-l’Assomption Haute-Marne

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Récital d’Orgue par Marie Laure Charron, organiste titulaire de la Cathédrale de Saint-Dié des Vosges : au programme, des œuvres de J-S Bach, Dubois, Vierne, Boëllmann.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption Place de Verdun, 52400 Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Bourbonne-les-Bains Haute-Marne Grand Est Datant des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles, l’église Notre-Dame-en-son-Assomption est un bel édifice gothique, classé monument historique. Reconstruite après des destructions successives, elle présente une nef à six travées, un chœur à chevet plat et un clocher-lanterne remarquable.

À l’intérieur, on découvre un riche mobilier : statues de la Vierge à l’Enfant du XIVᵉ siècle, fonts baptismaux du XVIᵉ siècle et une Vierge en marbre.

© Laure Charron