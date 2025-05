Récital d’Orgue – Eglise Notre-Dame de l’Assomption Sablé-sur-Sarthe, 8 juin 2025 16:00, Sablé-sur-Sarthe.

Récital d'Orgue Eglise Notre-Dame de l'Assomption 2 Rue Théophile Plé Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-06-08 16:00:00

fin : 2025-06-08

2025-06-08

Paul Isnard, professeur d’orgue à l’Académie de Liesse à Précigné, vous donne rendez-vous.

Il vous interprétera des œuvres de J.S Bach, F. Mendelssohn, G. Pierne, M. Durufle,… .

Eglise Notre-Dame de l’Assomption 2 Rue Théophile Plé

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire jeanmariemarquiset@yahoo.fr

