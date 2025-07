Récital d’Orgue Eglise Sauveterre

Récital d’Orgue Eglise Sauveterre vendredi 25 juillet 2025.

Récital d’Orgue

Eglise Eglise Saint-Jacques Sauveterre Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 18:00:00

fin : 2025-07-25 19:00:00

Date(s) :

2025-07-25

“Danses et variations”

Avec l’organiste Virgile MONIN

Professeur de la classe d’orgue au Conservatoire Henri Duparc du Grand Tarbes

.

Eglise Eglise Saint-Jacques Sauveterre 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 69 31 64 contact@orgue-plaisance-gers.fr

English :

dances and variations?

With organist Virgile MONIN

Professor of organ at the Conservatoire Henri Duparc du Grand Tarbes

German :

tänze und Variationen?

Mit dem Organisten Virgile MONIN

Professor der Orgelklasse am Conservatoire Henri Duparc du Grand Tarbes

Italiano :

danze e variazioni?

Con l’organista Virgile MONIN

Professore d’organo presso il Conservatorio Henri Duparc di Tarbes

Espanol :

¿Bailes y variaciones?

Con el organista Virgile MONIN

Profesora de órgano en el Conservatorio Henri Duparc de la Gran Tarbes

