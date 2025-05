Récital d’orgue – Place Aristide Briand Souvigny, 18 mai 2025 17:00, Souvigny.

Allier

Récital d’orgue Place Aristide Briand Eglise prieurale Souvigny Allier

Début : 2025-05-18 17:00:00

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Laissez-vous emporter par un récital d’orgue d’exception avec E. Arakélian, virtuose du grand orgue, pour un moment musical intense et inspirant, proposé par les Amis de l’orgue Clicquot de Souvigny.

.

Place Aristide Briand Eglise prieurale

Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 60 51

English :

Let yourself be carried away by an exceptional organ recital with E. Arakélian, virtuoso of the great organ, for an intense and inspiring musical moment, offered by the Friends of the Clicquot organ in Souvigny.

German :

Lassen Sie sich von einem außergewöhnlichen Orgelkonzert mit E. Arakélian, einem Virtuosen auf der großen Orgel, zu einem intensiven und inspirierenden musikalischen Moment hinreißen. Das Konzert wird von den Freunden der Clicquot-Orgel von Souvigny angeboten.

Italiano :

Lasciatevi trasportare da un eccezionale recital d’organo con E. Arakélian, virtuoso del grande organo, per un momento musicale intenso e stimolante, offerto dagli Amici dell’organo Clicquot di Souvigny.

Espanol :

Déjese llevar por un excepcional recital de órgano con E. Arakélian, virtuoso del gran órgano, para un momento musical intenso e inspirador, ofrecido por los Amigos del órgano Clicquot de Souvigny.

L’événement Récital d’orgue Souvigny a été mis à jour le 2025-05-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région