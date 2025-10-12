Récital d’orgue Uckange
11 Place de l’église Uckange Moselle
La paroisse d’Uckange organise en collaboration avec le Comité d’Animation d’Uckange son traditionnel récital d’orgue. Ce récital sera donné par Anne Gaelle Chanon, organiste co-titulaire du temple protestant de Metz. Au programme des œuvres de Bach, Böhm, Boëly, Franck, Mendelssohn et Vierne.Tout public
English :
The Uckange parish, in collaboration with the Comité d’Animation d’Uckange, is organizing its traditional organ recital. The recital will be given by Anne Gaelle Chanon, co-titular organist at the Protestant temple in Metz. The program includes works by Bach, Böhm, Boëly, Franck, Mendelssohn and Vierne.
German :
Die Kirchengemeinde von Uckange organisiert in Zusammenarbeit mit dem Comité d’Animation d’Uckange ihr traditionelles Orgelkonzert. Das Rezital wird von Anne Gaelle Chanon, Organistin und Co-Titularin des protestantischen Tempels in Metz, gegeben. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Böhm, Boëly, Franck, Mendelssohn und Vierne.
Italiano :
In collaborazione con il Comité d’Animation d’Uckange, la parrocchia di Uckange organizza il suo tradizionale recital d’organo. Il recital sarà tenuto da Anne Gaelle Chanon, organista co-titolare della chiesa protestante di Metz. Il programma prevede opere di Bach, Böhm, Boëly, Franck, Mendelssohn e Vierne.
Espanol :
En colaboración con el Comité de Animación de Uckange, la parroquia de Uckange organiza su tradicional recital de órgano. El recital correrá a cargo de Anne Gaelle Chanon, organista co-titular de la iglesia protestante de Metz. El programa incluirá obras de Bach, Böhm, Boëly, Franck, Mendelssohn y Vierne.
