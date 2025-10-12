Récital d’orgue Uckange

Récital d’orgue Uckange dimanche 12 octobre 2025.

Récital d’orgue

11 Place de l’église Uckange Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 15:30:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

2025-10-12

La paroisse d’Uckange organise en collaboration avec le Comité d’Animation d’Uckange son traditionnel récital d’orgue. Ce récital sera donné par Anne Gaelle Chanon, organiste co-titulaire du temple protestant de Metz. Au programme des œuvres de Bach, Böhm, Boëly, Franck, Mendelssohn et Vierne.Tout public

11 Place de l’église Uckange 57270 Moselle Grand Est +33 3 82 86 36 36 uckange.communication@wanadoo.fr

English :

The Uckange parish, in collaboration with the Comité d’Animation d’Uckange, is organizing its traditional organ recital. The recital will be given by Anne Gaelle Chanon, co-titular organist at the Protestant temple in Metz. The program includes works by Bach, Böhm, Boëly, Franck, Mendelssohn and Vierne.

German :

Die Kirchengemeinde von Uckange organisiert in Zusammenarbeit mit dem Comité d’Animation d’Uckange ihr traditionelles Orgelkonzert. Das Rezital wird von Anne Gaelle Chanon, Organistin und Co-Titularin des protestantischen Tempels in Metz, gegeben. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Böhm, Boëly, Franck, Mendelssohn und Vierne.

Italiano :

In collaborazione con il Comité d’Animation d’Uckange, la parrocchia di Uckange organizza il suo tradizionale recital d’organo. Il recital sarà tenuto da Anne Gaelle Chanon, organista co-titolare della chiesa protestante di Metz. Il programma prevede opere di Bach, Böhm, Boëly, Franck, Mendelssohn e Vierne.

Espanol :

En colaboración con el Comité de Animación de Uckange, la parroquia de Uckange organiza su tradicional recital de órgano. El recital correrá a cargo de Anne Gaelle Chanon, organista co-titular de la iglesia protestante de Metz. El programa incluirá obras de Bach, Böhm, Boëly, Franck, Mendelssohn y Vierne.

