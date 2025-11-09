Récital d’Orgue Place Adolphe Barette Vernon

Récital d’Orgue

Tarif : – –

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Les Amis de l’Orgue vous invitent à un récital exceptionnel interprété par Gabriel Bestion de Camboulas.

Un moment musical d’une grande intensité, où le talent de l’organiste mettra en valeur toute la richesse sonore de l’instrument historique de la collégiale.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de musique classique et d’orgue. .

Place Adolphe Barette Collégiale Notre-Dame Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 81 79 22 55 contact@amis-orgue-vernon.fr

